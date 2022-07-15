Ein wertschätzender Umgang mit Kunden ist kostenfrei

»Wann haben Sie als Kunde das letzte Mal Begeisterung verspürt?« Wenn die Strategieberater Thorsten Schwack und Esra Erdem diese Frage ihren Seminar- und Coachingteilnehmern stellen, wissen sie: Hier wird kaum jemand auf die technischen Finessen eines Unternehmens zu sprechen kommen und auch produktbezogene Antworten werden eher die Ausnahme sein – was zählt, ist Zwischenmenschliches: Eine kundenorientierte Beratung, ein engagierter Verkäufer sowie Zuverlässigkeit und Wertschätzung bleiben branchenübergreifend in guter Erinnerung.
Eigentlich Selbstverständlichkeiten, doch wie hoch ihr Stellenwert wirklich ist, wird vielen Unternehmen erst bewusst, wenn diese Faktoren fehlen und die Erfolge ausbleiben. Am Beispiel der Finanzdienstleistung wird deutlich, welche Auswirkungen ein Mangel an Kundenorientierung für eine Branche haben kann.