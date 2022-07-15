Ein wertschätzender Umgang mit Kunden ist kostenfrei

»Wann haben Sie als Kunde das letzte Mal Begeisterung verspürt?« Wenn die Strategieberater Thorsten Schwack und Esra Erdem diese Frage ihren Seminar- und Coachingteilnehmern stellen, wissen sie: Hier wird kaum jemand auf die technischen Finessen eines Unternehmens zu sprechen kommen und auch produktbezogene Antworten werden eher die Ausnahme sein – was zählt, ist Zwischenmenschliches: Eine kundenorientierte Beratung, ein engagierter Verkäufer sowie Zuverlässigkeit und Wertschätzung bleiben branchenübergreifend in guter Erinnerung.