Ein Land im Niedergang: Deindustrialisierung schreitet voran

Der »Patient Deutschland« wurde mit einigen Beschwerden, die sich zuletzt rapide verschlimmert haben, in die Notaufnahme eingeliefert und jetzt liegt das Land auf der Intensivstation. Momentan haben wir noch keinen Herztod, aber etliche Warnsignale, dass ein akuter und schwerer Herzinfarkt droht. Wir sehen ein Vorhofflimmern in Form von rasant steigenden Energiepreisen und massiver Verunsicherung der Bürger, welche sich durch eine Kaufzurückhaltung ausdrückt. Ein Herzstolpern durch offensichtlich überforderte Politiker und unverblümte Warnungen von besorgten Branchenvertretern und auch schon einige kleinere Infarkte sind in Form von Kurzarbeit aufgetreten sowie Insolvenzen erster Unternehmen. Selbst ein Laie würde attestieren: Es steht nicht gut um den Patienten und akute Gefahr ist in Verzug.