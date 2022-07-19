Ein Blick in die Zukunft: NFTs im Finanzwesen und mehr

Einer der wichtigsten Bereiche im gesamten Krypto-Umfeld ist DeFi, das sind dezentralisierte Finanzdienstleistungen. Herkömmliche Finanzdienstleistungen kennst du zur Genüge. So kannst du beispielsweise dein Erspartes auf ein Bankkonto legen. Dieses Geld nimmt die Bank und bietet es einem anderen Bankkunden an, der sich Geld leihen möchte. Wenn der nun dieses Angebot annimmt, indem er beispielsweise sein Konto überzieht, zahlt er dafür beträchtliche Zinsen. Als kleines Dankeschön bittet deine Bank dich heutzutage freundlicherweise, Strafzinsen auf eine höhere Einlage zu bezahlen. Sympathisch werden diese dann als »Verwahrentgelt« oder wahlweise auch »Negativzins« bezeichnet.