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Ein Blick in die Zukunft: NFTs im Finanzwesen und mehr

1 Min.

Von 
19.07.2022
Ein Blick in die Zukunft: NFTs im Finanzwesen und mehr
©Kryptowährung_Depositphotos / ventura69.jpg

NFT: Wo könnte bei dieser interessanten Technologie die Reise hingehen? Im Folgenden möchte ich dich auf einen kurzen Ausflug in die Zukunft mitnehmen und einige realistische und teilweise schon reale Szenarien aufzeigen. Quo vadis, NFT? Wohin gemma denn?

Einer der wichtigsten Bereiche im gesamten Krypto-Umfeld ist DeFi, das sind dezentralisierte Finanzdienstleistungen. Herkömmliche Finanzdienstleistungen kennst du zur Genüge. So kannst du beispielsweise dein Erspartes auf ein Bankkonto legen. Dieses Geld nimmt die Bank und bietet es einem anderen Bankkunden an, der sich Geld leihen möchte. Wenn der nun dieses Angebot annimmt, indem er beispielsweise sein Konto überzieht, zahlt er dafür beträchtliche Zinsen. Als kleines Dankeschön bittet deine Bank dich heutzutage freundlicherweise, Strafzinsen auf eine höhere Einlage zu bezahlen. Sympathisch werden diese dann als »Verwahrentgelt« oder wahlweise auch »Negativzins« bezeichnet.

Den Buchauszug »Ein Blick in die Zukunft: NFTs im Finanzwesen und mehr« von Mike Hager und weitere spannende Beiträge lesen Sie in dem aktuellen Sachwert Magazin 03/22
-> LINK

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