Echter Vermögensschutz

Vor einigen Jahren undenkbar, wurde man als Autor oder Vortragsredner für solche Möglichkeiten belächelt und nicht ernst genommen. Heute ist das alles gängige Praxis. Auf die Frage »Wer wird die Kosten der Coronakrise zahlen?« kommen aber mittlerweile stets die gleichen Antworten. Diejenigen, die noch vermögend sind, oder ganz einfach: die wohlhabenden Menschen und Familien. In der Regel sprechen wir hier über den Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft oder die Menschen, die nunmehr auch hohe Vermögenswerte von Großeltern oder Eltern geerbt haben.