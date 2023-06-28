Echo-Spekulationsblase an der US-Börse

Die Aktienmärkte haben sich von dieser Entwicklung bisher kaum beeindrucken lassen. Der DAX hat sogar seine Höchstkurse des Jahres 2021 wieder erreicht. Die US-Indizes zeigen allerdings ein sehr differenziertes Bild. Während der NASDAQ 100 seit seinem Tief im Oktober 2022 deutlich gestiegen ist, befindet sich der breite Russell 2000 Index nur 5 Prozent über diesem Tief – und 20 Prozent unter seinem Hoch. Der KBW Banken Index zeigt sogar ein Minus von 49 Prozent.