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Echo-Spekulationsblase an der US-Börse

1 Min.

Erschienen in Ausgabe 127, am 01.06.2023
Von 
28.06.2023
Echo-Spekulationsblase an der US-Börse
©Bild: IMAGO / IlluPics
Gold und Rohstoffe im Verhältnis zu Aktien extrem unterbewertet

Wie bereits prognostiziert, befindet sich die deutsche Wirtschaft nun in einer Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 1. Quartal 2023 um 0,3 Prozent gefallen, nachdem es im 4. Quartal 2022 bereits um 0,5 Prozent zurückgegangen war. Unseren Prognosemodellen zufolge hat inzwischen auch in den USA die Rezession begonnen. Eine offizielle Bestätigung durch das National Bureau of Economic Research wird es aber wie üblich erst viele Monate später geben.

Die Aktienmärkte haben sich von dieser Entwicklung bisher kaum beeindrucken lassen. Der DAX hat sogar seine Höchstkurse des Jahres 2021 wieder erreicht. Die US-Indizes zeigen allerdings ein sehr differenziertes Bild. Während der NASDAQ 100 seit seinem Tief im Oktober 2022 deutlich gestiegen ist, befindet sich der breite Russell 2000 Index nur 5 Prozent über diesem Tief – und 20 Prozent unter seinem Hoch. Der KBW Banken Index zeigt sogar ein Minus von 49 Prozent.

Den gesamten Marktkommentar »Echo-Spekulationsblase an der US-Börse« von Claus Vogt und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 127 –> LINK

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