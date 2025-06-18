Dubai: »Es lohnt sich – gerade jetzt!«

Dubai ist vor allem für internationale Investoren attraktiv, die nach politischer Stabilität, anlegerfreundlichen Rahmenbedingungen und dynamischem Wirtschaftswachstum suchen. Je nach Investitionsstruktur kann auch der steuerliche Vorteil interessant sein. Besonders Unternehmer und vermögende Privatpersonen schätzen die Möglichkeit, Kapital in einem währungsstabilen Umfeld zu investieren – mit klaren rechtlichen Rahmenbedingungen und hoher Liquidität. Der Markt zieht Käufer aus Europa, Indien, Russland, China und zunehmend auch aus den USA an. Das Besondere: In Dubai ist der Einstieg in renditestarke Immobilienprojekte oft schon mit deutlich geringeren Investitionsvolumen möglich als in vergleichbaren Weltmetropolen.