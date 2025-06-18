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Dubai: »Es lohnt sich – gerade jetzt!«

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 151, am 01.06.2025
Von 
18.06.2025
»Es lohnt sich – gerade jetzt!«
©Bild: Sib Suevia GmbH
Oliver Goblirsch sieht »enormes Potenzial« in Dubais Immobilienmarkt
Dubai – Stadt der Superlative und wirtschaftliches Epizentrum! Längst zieht die Golfmetropole nicht mehr nur Touristen an, denn auch internationale Anleger entdecken den Standort für sich. Insbesondere der Immobilienmarkt sorgt regelmäßig für Aufsehen, erreicht er doch immer wieder neue Höchststände. Ein sicherer Hafen in bewegten Zeiten also? Davon ist der Immobilienexperte Oliver Goblirsch überzeugt. Im Interview hat er mit uns über die Trends und Chancen von Dubais Immobiliensektor gesprochen – und darüber, warum der richtige Zeitpunkt entscheidend sein kann.
Herr Goblirsch, die Immobilienpreise in Dubai steigen bereits seit einigen Jahren; kürzlich wurde sogar ein neuer Höchststand erreicht. Für wen ist der Markt so attraktiv und warum?

Dubai ist vor allem für internationale Investoren attraktiv, die nach politischer Stabilität, anlegerfreundlichen Rahmenbedingungen und dynamischem Wirtschaftswachstum suchen. Je nach Investitionsstruktur kann auch der steuerliche Vorteil interessant sein. Besonders Unternehmer und vermögende Privatpersonen schätzen die Möglichkeit, Kapital in einem währungsstabilen Umfeld zu investieren – mit klaren rechtlichen Rahmenbedingungen und hoher Liquidität. Der Markt zieht Käufer aus Europa, Indien, Russland, China und zunehmend auch aus den USA an. Das Besondere: In Dubai ist der Einstieg in renditestarke Immobilienprojekte oft schon mit deutlich geringeren Investitionsvolumen möglich als in vergleichbaren Weltmetropolen.

Das gesamte Interview »Es lohnt sich – gerade jetzt!« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 151 -> LINK

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