Dubai: »Es lohnt sich – gerade jetzt!«

Dubai – Stadt der Superlative und wirtschaftliches Epizentrum! Längst zieht die Golfmetropole nicht mehr nur Touristen an, denn auch internationale Anleger entdecken den Standort für sich. Insbesondere der Immobilienmarkt sorgt regelmäßig für Aufsehen, erreicht er doch immer wieder neue Höchststände. Ein sicherer Hafen in bewegten Zeiten also? Davon ist der Immobilienexperte Oliver Goblirsch überzeugt. Im Interview hat er mit uns über die Trends und Chancen von Dubais Immobiliensektor gesprochen – und darüber, warum der richtige Zeitpunkt entscheidend sein kann.