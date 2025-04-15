Diversifizierung – nicht nur an der Börse ein wichtiger Schritt

Beispiel Indien: Das Land hat sich über Jahrzehnte vom Entwicklungsland zum Schwellenland entwickelt und demonstriert immer deutlicher ein politisches Selbstbewusstsein. Die wachsende Infrastruktur und die führende Position auf dem Technologiesektor machen Indien auf der wirtschaftlichen Bühne zu einem wichtigen Akteur, denn immer mehr Länder stellen fest, dass zum Beispiel die Abhängigkeit von China langfristig zum Problem werden kann; und Indien bietet sich als Alternative an, wie wir in unserem Beitrag »Indien – Die Welt schaut beim Wachsen zu« erläutern. Diese Entwicklung zeigt spätestens nach den Lieferkettenproblemen während der Coronapandemie, dass auch in wirtschaftlichen Beziehungen eine Diversifizierung Sicherheit schafft. Die Herausforderung ist nun das Vorausschauen, denn das Tempo der Entwicklungen hat zugenommen und ein Restrisiko bleibt.