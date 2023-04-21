Die Zeitenwende ist jetzt

Von großer Bedeutung ist »The Big Picture« – für große und komplexe Vermögen ebenso wie für Kleinanleger und Sparer. Wie läuft die Weltwirtschaft? Wie läuft die Volkswirtschaft? Wie stabil ist die Bankenszene? Wie ist die geopolitische Lage? Wie steht es um die Verschuldungssituation und Geldmengenausweitung? Wie steht es um Inflation und Kaufkraft? Wie entwickeln sich Währungen? Wie ist die Einkommensentwicklung und das Konsumverhalten? Wo stehen wir in der Zyklik? Und nicht zuletzt: Wohin steuert die Finanzpolitik? All diese Fragen sind Wegweiser für den mittel- und langfristigen Bereich. Im kurzfristigen Marktumfeld sind natürlich tagesaktuelle Meldungen von Bedeutung. Wie wir in den letzten Monaten und Wochen erleben mussten, haben dort Viren, Krieg, Bankenkrisen und Pleiten am Krypto-Markt zu großen Verwerfungen in den Märkten geführt. Ukraine-Krieg, Inflation und Bankenkrise – immer neue Faktoren verändern das Anlegerverhalten.