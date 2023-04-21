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Die Zeitenwende ist jetzt

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 125, am 01.04.2023
Von 
21.04.2023
Die Zeitenwende ist jetzt
©Bild: rbpmedia
Aktuelle Ereignisse rütteln an vertrauten Investment-Strategien Vermögensaufbau ist inzwischen der Vermögenssicherung gewichen. Die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben Risse in die Säulen der bislang soliden Investmentstrategien verursacht. Viele Anleger laufen Gefahr, durch fehlendes Handeln oder durch die falsche Strategie ihr Geld zu verlieren. Nicht nur die Inflation schmälert die Rendite – jetzt gilt es, das große Ganze zu sehen und die Zusammenhänge zu erkennen. Investment-Experte Rolf Pieper erklärt in unserem Interview, warum Anleger jetzt umdenken sollten.
Herr Pieper, Anleger orientieren sich vielfach an tagesaktuellen Börsenzahlen und Meldungen. Welche Einflussfaktoren sind für Sie entscheidend?

Von großer Bedeutung ist »The Big Picture« – für große und komplexe Vermögen ebenso wie für Kleinanleger und Sparer. Wie läuft die Weltwirtschaft? Wie läuft die Volkswirtschaft? Wie stabil ist die Bankenszene? Wie ist die geopolitische Lage? Wie steht es um die Verschuldungssituation und Geldmengenausweitung? Wie steht es um Inflation und Kaufkraft? Wie entwickeln sich Währungen? Wie ist die Einkommensentwicklung und das Konsumverhalten? Wo stehen wir in der Zyklik? Und nicht zuletzt: Wohin steuert die Finanzpolitik? All diese Fragen sind Wegweiser für den mittel- und langfristigen Bereich. Im kurzfristigen Marktumfeld sind natürlich tagesaktuelle Meldungen von Bedeutung. Wie wir in den letzten Monaten und Wochen erleben mussten, haben dort Viren, Krieg, Bankenkrisen und Pleiten am Krypto-Markt zu großen Verwerfungen in den Märkten geführt. Ukraine-Krieg, Inflation und Bankenkrise – immer neue Faktoren verändern das Anlegerverhalten.

Das gesamte Interview »Die Zeitenwende ist jetzt« mit Rolf Pieper und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 125 –> LINK

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