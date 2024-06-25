Die Zeitenwende ist da – Wer jetzt passiv zuschaut, verliert

Dass die Welt nicht stillsteht, wissen wir. Aber in diesen Zeiten kriegen wir den »Fahrtwind« deutlich zu spüren. Der Immobilienmarkt zum Beispiel fordert die Marktteilnehmer immer wieder heraus, es ist gewissermaßen nichts in Stein gemeißelt – etwa die Zinsen, auf deren einst niedrigem Niveau gebaut wurde und die den Anlegern und Unternehmen Profit ermöglichten. Nun sieht das Bild anders aus. Die meisten Menschen können sich keine Immobilien mehr leisten, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Wohnraum, der die Baubranche aufgrund der gestiegenen Baukosten nicht nachkommen kann. Der Experte Valeri Spady analysiert in unserem Titelinterview, wo der Immobilienmarkt steht und wie man unter den gegebenen Umständen noch profitieren kann.
Der Aktienmarkt steht ebenfalls vor einer Wende. Claus Vogt erklärt in seinem Marktkommentar, dass dringender Handlungsbedarf besteht, denn es deutet sich eine »überdurchschnittlich heftige Baisse« an der US-Börse an. Der Experte erklärt die Hintergründe und auch, wie Anleger ihr Geld dennoch schützen können. Und das hat mal wieder mit Gold zu tun. Aber auch Gold steht vor einer Wende. In ihrem Report »In Gold We Trust« kommen die Autoren Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek gar zu folgendem Schluss: »Gold betritt nun terra incognita.«
Wer jetzt nicht aktiv analysiert, was all diese Entwicklungen bedeuten, könnte viel Geld verlieren. Hier hilft es also, Zusammenhänge zu erkennen. Das hat Gerald Hörhan schon als junger Mensch getan. In unserem Interview erzählt er, was in der Zeit von seinem Entschluss finanziell frei zu sein bis zu seinem heutigen finanziellen Status quo passiert ist; und wie wichtig finanzielle Bildung dafür ist.