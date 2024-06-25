Die Zeitenwende ist da – Wer jetzt passiv zuschaut, verliert

Dass die Welt nicht stillsteht, wissen wir. Aber in diesen Zeiten kriegen wir den »Fahrtwind« deutlich zu spüren. Der Immobilienmarkt zum Beispiel fordert die Marktteilnehmer immer wieder heraus, es ist gewissermaßen nichts in Stein gemeißelt – etwa die Zinsen, auf deren einst niedrigem Niveau gebaut wurde und die den Anlegern und Unternehmen Profit ermöglichten. Nun sieht das Bild anders aus. Die meisten Menschen können sich keine Immobilien mehr leisten, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Wohnraum, der die Baubranche aufgrund der gestiegenen Baukosten nicht nachkommen kann. Der Experte Valeri Spady analysiert in unserem Titelinterview, wo der Immobilienmarkt steht und wie man unter den gegebenen Umständen noch profitieren kann.