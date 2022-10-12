Die vierte Wende – wie Sie sich persönlich vorbereiten sollten

Überlegen Sie sich, was bei einem schweren Schneesturm passiert. Sie hören die Unwetterwarnung, aber möglicherweise treffen Sie keine Vorkehrungen. Der Himmel verfinstert sich. Dann kommt der Sturm mit voller Wucht, und alles verwandelt sich in ein heulendes weißes Chaos. Nach und nach brechen Ihre Verbindungen zum Maschinenzeitalter ab. Der Strom fällt aus, der Fernseher ist schwarz, die Akkus sind leer und das Radio verstummt. Das Telefon funktioniert nicht mehr, die Straßen sind unpassierbar und die Autos stecken fest. Die Nahrungsmittel werden knapp. Alle Dinge der modernen Zivilisation – Geldautomaten, Investmentfonds, Einzelhandelsketten, Computer, Satelliten, Flugzeuge und Regierungen – sind irrelevant.