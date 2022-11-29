Die vierte Wende – wie Sie sich persönlich vorbereiten sollten

Der Sturm hat Sie und Ihre Welt auf eine kleine Zahl an Elementarkräften reduziert, von denen einige gut und andere schlecht sind. Zu den Guten gehören die letzten Überreste der sozialen Kohäsion, die Sie zusammenkratzen können, von den Überlebensfähigkeiten Ihrer eigenen Familie über Nachbarn, die Ihnen zu Hilfe eilen und mit Ihnen teilen, bis zu einer Familie, die Ihnen einen schweren Schneepflug leiht, weil Sie ihr einmal aus der Patsche geholfen haben. Stellen Sie sich vor, Sie und Ihre engsten Angehörigen befinden sich inmitten eines tosenden Schneesturms, der mehrere Jahre andauert.