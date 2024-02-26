Die Rolle der Wirtschaft – fehlt es an Selbstbewusstsein?

In einer Krise die Hände in den Schoß zu legen, ist oft ein Fehler. Die vielzitierten Chancen, die in ihr stecken sollen, gilt es zu erkennen. Mit dieser Strategie sind aber meist nur diejenigen erfolgreich, die schon vor den Krisen ihre Route mit Weitblick anpassen. Dass die Zinsen steigen würden, war nach jahrelangem Niedrigzins durchaus abzusehen. Zwar befindet sich der Immobilienmarkt deshalb in einer schwierigen Situation, doch auch hier gibt es aktuell Renditepotenzial. Immobilieninvestor Andreas Schrobback erklärt in unserem Titel-Interview, wie Akteure ihre Route nun anpassen können. Seine Strategie fußt auf der Annahme, der Staat könne die künftig steigende Nachfrage nach Wohnraum nicht befriedigen – eine Riesenchance für die private Immobilienwirtschaft.