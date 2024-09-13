Die Milliarden-Grosvenors

Hugh Grosvenor, der siebte Duke of Westminster, hat in diesem Sommer geheiratet. Für royale Fans ein echtes Ereignis, über das die einschlägige Presse ausgiebig berichtete. Die distinguierte Anmutung der Welt, in der nur wenige Menschen Zuhause sind, ruft nach wie den Drang nach Teilhabe bei den »bürgerlichen« Zaungästen hervor, jedes Detail ist interessant, vom Kleid der Braut bis zur Schuhspitze des Bräutigams. Eine Frage dürfte sich jedoch nicht stellen: Wird die luxuriöse Hochzeit, die Schätzungen zufolge mehrere Millionen Pfund gekostet haben soll, auf Pump finanziert? Nein.