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Die meisten Aktien sind erst in der Endphase großer Inflationen attraktiv

1 Min.

Erschienen in Ausgabe 113, am 01.04.2022
Von 
06.05.2022
Geldentwertung
©Depositphotos / kasto

Mit Aktien können Sie sich kaum vor Geldentwertung schützen. Das zeigt jedenfalls die Finanzgeschichte, der Sie mehr Glauben schenken sollten als Fondsmanagern, die Interessenkonflikten unterliegen und das Gegenteil behaupten.

Tatsache ist, dass Aktien erst am Ende großer Inflationen eine hervorragende Kaufgelegenheit boten, nicht jedoch in einer inflationären Frühphase, wie wir sie jetzt erleben. Und dafür gibt es einen simplen Grund: Inflationen sind keine guten Zeiten. Sie vernichten Wohlstand und schaffen Armut. Darunter leiden auch die meisten Unternehmen inklusive ihrer Aktienkurse.

Den Text »Die meisten Aktien sind erst in der Endphase großer Inflationen attraktiv« von Claus Vogt und weitere spannende Artikel lesen Sie in dem aktuellen Sachwert Magazin ePaper Nr. 113 -> LINK

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