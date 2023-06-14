Die Kunst des Investments

Investitionen in Kunst sind tatsächlich keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Die Geschichte des Mäzenatentums reicht weit in vergangene Jahrhunderte zurück und noch heute verdanken wir den Gönner der damaligen Zeit prachtvolle Bauwerke, Skulpturen, Gemälde und vieles mehr. Heute steckt jedoch noch mehr dahinter als nur persönliche Liebhaberei und edles Wohltäterdasein. Der stark steigende Wert bestimmter Kunstgattungen hat die Sichtbarkeit von Kunst und Sammlerstücken als alternative Anlageklasse drastisch erhöht. Seit 2003 hat sich der Weltkunstmarkt verdreifacht. Ein Äquivalent zum vertrauten Aktienindex gibt es hier nicht.