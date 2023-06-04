Die Krise – eine Glanzzeit für Sachwerte?

In den täglichen Gesprächen mit unseren Kunden erfahren wir natürlich, was die Menschen beunruhigt. Aktuell beschäftigen sich die Menschen mit Themen wie Inflation, Abschaffung von Bargeld, Unsicherheiten im Bankensektor. Die Menschen sorgen sich um ihre Finanzen aufgrund der hohen Inflation und den aktuellen Ereignissen im Bankenbereich. Die hohe Inflation in der Eurozone führt zum Kaufkraftverlust des Euros und die Menschen befürchten, dass ihre Ersparnisse und ihre Rente bald nichts mehr wert sind. Diese Unsicherheit macht die Bürger nervös. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die aktuellen Meldungen der Banken. Das Bankensystem ist durch die jahrelange Niedrigzinspolitik der Notenbanken risikoanfälliger geworden. Das sehen wir an Bankenpleiten in den USA sowie der Notveräußerung der Credit Suisse an ihren Schweizer Konkurrenten UBS. Wir haben weltweit wieder die Situation, dass Bankkunden ihr Geld durch Bankenpleiten verlieren.