Die Krise als Basis für Erfolg – Chancen in der Rezession

Einige warnen noch vor der drohenden Rezession, andere wähnen uns schon mittendrin. Gerade hat der IWF seine jüngsten Wachstumsprognosen bekannt gegeben. Was sonst für ein böses Erwachen gesorgt hätte, dürfte nun niemanden überrascht haben: Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland mit 1,5 Prozent prognostiziertem Wachstum im laufenden Jahr sehr schlecht ab. Ja, die Wirtschaftsmacht USA liegt mit 1,6 Prozent auch nur knapp vor uns, aber in Frankreich soll die Wirtschaft noch um 2,5 Prozent wachsen, in Dänemark um 2,6 Prozent, in Italien um 3,2 Prozent und in Spanien sogar um 4,3 Prozent. Im kommenden Jahr geht der IWF in Deutschland und Italien von einer Rezession aus. Kurz und in den Worten des Bundesfinanzministers gesagt: »Andere Länder kommen besser durch die Krise.« Und während Herr Lindner Pläne schmiedet, wie die Politik den Wirtschaftsstandort Deutschland aufbessern soll, machen sich Unternehmen und Anleger Sorgen, wie sie durch den Winter kommen.