Die Inflation und das Edelmetall – Deutsche Anleger setzen auf Gold

Gold ist alles andere als eine Neuigkeit. Wie zahlreiche Liebhaber des Edelmetalls nicht müde werden zu betonen, ist Gold die älteste Währung der Welt. Und was so lange währt, wird bekanntlich endlich gut – wenn es das nicht sowieso schon immer gewesen ist. Besonders unter den Deutschen gibt es viele Goldfreunde: Aus einer diesjährigen Studie der Steinbeis-Hochschule im Auftrag der Reisebank, in der 2000 Erwachsene befragt wurden, geht hervor, dass 68 Prozent der Bundesbürger Gold in Form von Schmuck, Barren, Münzen oder Wertpapieren besitzen. Insgesamt bunkern die Privatleute hierzulande 9.089 Tonnen des Edelmetalls – fast dreimal so viel wie die knapp 3.400 Tonnen im Besitz der Bundesbank. 5.194 Tonnen des privaten Goldschatzes der Deutschen machen Barren und Münzen aus, bei dem Rest handelt es sich um Goldschmuck.