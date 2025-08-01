Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Aus dem Magazin

Die häufigsten Fehler bei der Vermögensnachfolge

1 Min.

Von 
01.08.2025
Die häufigsten Fehler bei der Vermögensnachfolge
©Bild: Depositphotos _ ilixe48

Ein Gastbeitrag von Thomas Hennings

Wer sein Lebenswerk schützen und steueroptimiert sinnvoll auf die nächste Generation übertragen will, der muss sich kümmern und das im wahrsten Sinne. Bei der Vermögensnachfolge, zum Beispiel durch Erbschaft oder Schenkung, passieren viel zu häufig Fehler, die zu finanziellen, familiären oder steuerlichen Problemen führen. Wir möchten die wichtigsten und häufigsten Fauxpas erläutern.

Fehlende oder unklare Nachlassregelung

Es liegt gar kein Testament oder Erbvertrag vor. Sind alle Erben und Vermögensgegenstände korrekt und vollständig benannt? Wurde gegebenenfalls ein Testamentsvollstrecker benannt bei komplexen Nachlässen? Formfehler, etwa, dass ein handschriftliches Testament nicht datiert, nicht klar und eindeutig formuliert oder unterschrieben wurde, erhöhen die Fehlerquote. Zudem führen unklare Formulierungen im Testament sehr oft zu Streitigkeiten bei den Erben.

Nichtbeachtung der gesetzlichen Erbfolge

Wird kein Testament erstellt, gilt die gesetzliche Erbfolge, die oftmals nicht den eigenen Wünschen entspricht. Ehegatten oder Lebenspartner erhalten eventuell weniger vom Erbe als erwartet.

Den gesamten Beitrag »Die häufigsten Fehler bei der Vermögensnachfolge« und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin 03/25 -> LINK

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben