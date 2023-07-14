Die Geschichte des Geldes

Mit diesem Beitrag möchte ich mit Blick auf die Säulen einer Weltmacht einen kleinen Denkanstoß geben und eine Botschaft zur Befriedung Europas und der Welt senden. Selbstverständlich kann dieser Beitrag keine vollständige geopolitische Analyse liefern. Dennoch sollte klar werden, dass die Kontrolle über das Geld nach meiner Einschätzung DAS Mittel zur Machtzentralisierung, Machtakkumulation und auch zum Machterhalt ist. Überdies werden die Wechselwirkungen zwischen dem US-Dollar als Weltleitwährung, dem Militär und dem Petro-Dollar beziehungsweise der Quasi-Öldeckung des US-Dollars thematisiert.