Die Gefahren der Inflation – wie kritisch ist die Lage?

Seitdem die ersten Folgen von Covid-19 in Europa spürbar wurden, scheinen die Krisen überhandzunehmen. Zur noch nicht überwundenen Pandemie gesellen sich Lieferengpässe. Sie stellen Branchen vor Herausforderungen und treiben die Preise in die Höhe. In der Folge verliert der Euro immer weiter an Wert. Mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat sich die Lage weiter verschärft – während auf politischer Ebene Sanktionen bis hin zum Öl-Embargo debattiert werden, klagen die Verbraucher bereits jetzt über die Preise an der Zapfsäule und die weiteren Energiekosten.