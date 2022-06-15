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Die Gefahren der Inflation – wie kritisch ist die Lage?

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 114, am 01.05.2022
Von 
15.06.2022
Die Gefahren der Inflation - wie kritisch ist die Lage?
©Depositphotos / Andrey Popov

»Die Inflation kommt«: Dieses Buch aus dem Jahr 2010 machte den Marktstrategen und ehemaligen Börsenjournalisten Stefan Riße schlagartig zum Krisenexperten besorgter Anleger. Im Jahr 2021 kam die zweite, überarbeitete Auflage auf den Markt, in welcher der Börsenprofi die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen aufgriff.

Doch wie bewertet der Börsenexperte die Situation heute, angesichts des Ukraine-Kriegs und der immer lauter werdenden Rufe nach noch härteren Sanktionen? Im wirtschaft tv Talk hat Riße unlängst erläutert, wie ernst die Lage seiner Meinung nach ist.

Inflationsrate auf Rekordniveau – Verzweiflung bei Verbrauchern

Seitdem die ersten Folgen von Covid-19 in Europa spürbar wurden, scheinen die Krisen überhandzunehmen. Zur noch nicht überwundenen Pandemie gesellen sich Lieferengpässe. Sie stellen Branchen vor Herausforderungen und treiben die Preise in die Höhe. In der Folge verliert der Euro immer weiter an Wert. Mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat sich die Lage weiter verschärft – während auf politischer Ebene Sanktionen bis hin zum Öl-Embargo debattiert werden, klagen die Verbraucher bereits jetzt über die Preise an der Zapfsäule und die weiteren Energiekosten.

Den Text »Die Gefahren der Inflation – wie ernst ist die Lage« und weitere spannende Artikel lesen Sie in dem aktuellen Sachwert Magazin ePaper Nr. 114 -> LINK

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