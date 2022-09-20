Die Chance für Kurzzeitvermieter

Immobilien waren als Thema in aller Munde. Auch wir beim Sachwert Magazin haben oft darüber geschrieben in den letzten Jahren. Immobilien waren nahezu ein Selbstgänger – wenn man denn eine bekam. Denn der Markt war leergefegt. Zumindest in den guten Lagen. Investoren, ob groß oder klein, suchten Objekte, um sie weiter zu vermieten. Ein sicheres Geschäft für viele. Nun hat sich der Markt verändert. Die Zentralbanken erhöhen die Zinsen immer weiter, die Baupreise sind zuletzt durch die Decke gegangen von der Rohstoffknappheit mal ganz abgesehen. Dazu kamen nun noch drakonische Sanierungsvorschriften und in die Höhe schießende Energiepreise. Eine Gemengelage, die vielen Vermietern das Leben gerade schwer macht.