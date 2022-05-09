Die Börse – eine verkannte und faszinierende Welt

Besonders deutlich wurde dies in einem Interview mit Friedrich Merz, als dieser zurück auf die politische Bühne kam und gar als der nächste Kanzler gehandelt wurde. Da er lange sehr erfolgreich in der Privatwirtschaft tätig war, hatte er es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Dies scheint in Deutschland aber eher als Makel gesehen zu werden. Auf die Frage, ob er denn reich sei, antwortete er sehr verlegen, dass er wohl der oberen Mittelschicht zuzuordnen sei. Dass dies politisch sehr ungeschickt war, insbesondere als Besitzer von zwei Privatflugzeugen, steht auf einem anderen Blatt. Was mich erschreckt, ist die Tatsache, dass es offenbar einfacher für einen Schulabbrecher ohne Ausbildung ist, Wählerstimmen zu bekommen, als für jemanden, der großen beruflichen und eben auch finanziellen Erfolg hatte.