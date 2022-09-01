Die besten Aktien der Welt

In unsicheren Zeiten werden manche Anleger nervös, gar übervorsichtig. Viele dieser ängstlichen Investoren und natürlich auch die zur Stabilität verdonnerten Rentenfonds treibt es dann zum Beispiel in Staatsanleihen – die eigentlich keine Zinsen bringen, sondern im besten Fall die Inflation ausgleichen. Aber das ist in diesen Zeiten hoher Inflation mehr als selten. Bleibt also die Frage der Alternative. Wir könnten uns fragen, was eine Anleihe überhaupt sicher macht? Erfolgreiche Staaten sind von einer erfolgreichen Wirtschaft abhängig. Ohne Wertschöpfung ist ein Staat wertlos. Warum also nicht gleich in die Wirtschaft investieren, statt den vermeintlich sicheren Umweg über Anleihen zu nehmen? Unser Titelthema beschäftigt sich mit den besten Aktien der Welt. Tatsächlich geht es aber nicht um Einzeltitel, denn die können variieren. Es geht vielmehr um die richtigen Branchen und das Timing. Und dies lässt sich historisch schließlich immer gut belegen. Auch wenn das Gerücht immer wieder auftaucht, in dieser oder jener Krise wird alles anders. In der Regel wiederholen sich die Muster in der Geschichte immer und immer wieder. Auch Dr. Leber ist vom Value Investing überzeugt und schildert in einem kürzlich erschienenen Interview mit wirtschaft tv, welche Märkte er forciert. Dass wir auf der Welt eine Zeitenwende erleben, ist auch nichts Neues. Im Buchauszug von »The Fourth Turning« lesen Sie eine etwas beängstigende Sozialtheorie, auf die wir uns wohl lieber einstellen sollten, statt in unser Verderben zu rennen.