Die 10 wichtigsten Regeln zum Thema Geld und Finanzen

Die Themen Geld und richtige Geldanlagen sind nicht einfach, so denken zumindest viele. Aber es ist viel einfacher, als man es sich vorstellt. Anleger und Sparer erhalten wichtige Tipps, wie man seine Finanzen organisiert. Mittlerweile ist das Vertrauen von Verbrauchern in Banken sehr stark geschrumpft, aber was und wo sind die Alternativen und was soll ich als Anleger tun? Werden Sie aktiv, »kümmern« Sie sich um Ihre Geldthemen und Ihre Finanzen!
Regel 1: Keine Schulden für Konsumgüter Kaufen Sie sich nur, was Sie sich leisten können. Die Verlockungen, nahezu alles auf »Pump« zu kaufen, sind riesig. Konsum- oder gar Urlaubsfinanzierungen sind überall zu haben. Zu oft wird der Überblick verloren und das Unheil nimmt seinen Lauf. Schließlich müssen Sie mehrere Kredite mit Zinsen und der Rückführung bedienen. Es gilt: Finger weg!
Regel 2: Man benötigt einen konkreten Plan! Vieles ist nicht vorhersehbar und man weiß heute nicht, wo man in zehn, 15 oder 20 Jahren steht. Aber trotzdem sollte man einen Plan für den Ist-Stand erarbeiten und einen Zeitstrahl mit Wünschen, Träumen und Zielen niederschreiben. Die Visualisierung ist vorteilhaft, um Wünsche und Ziele verwirklichen zu können. Ferner planen Sie auch Ihre finanziellen Ziele, was benötigen Sie heute, in einigen Monaten und Jahren. Planen Sie konkret Ihre finanziellen Investitionen. Planen Sie auch unbedingt sorgfältig Ihren Altersruhestand.