Die 10 wichtigsten Regeln zum Thema Geld und Finanzen

Die Themen Geld und richtige Geldanlagen sind nicht einfach, so denken zumindest viele. Aber es ist viel einfacher, als man es sich vorstellt. Anleger und Sparer erhalten wichtige Tipps, wie man seine Finanzen organisiert. Mittlerweile ist das Vertrauen von Verbrauchern in Banken sehr stark geschrumpft, aber was und wo sind die Alternativen und was soll ich als Anleger tun? Werden Sie aktiv, »kümmern« Sie sich um Ihre Geldthemen und Ihre Finanzen!