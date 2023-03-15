Deutschlands Glanz verblasst und am Horizont ist es auch dunkel

In den letzten 20 Jahren hat sich Deutschland nicht mit Ruhm bekleckert. In immer mehr Statistiken sackte das Land auf hintere Plätze ab – ob in der Bildung, der Wirtschaft, den Patenten, den Neugründungen, im Gesundheitswesen. Die Liste ist leider lang. Dennoch hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten, dass sich dieser Trend langfristig bestätigen würde. Eher ging man von vorübergehenden Rücksetzern aus. Das wird schon wieder. Doch leider falsch gedacht, der ehemalige Erfolgsgarant der EU ist immer mehr zum peinlichen Onkel in Brüssel geworden. Deutschland verhedderte sich in Scheindiskussionen und im Klein-Klein. Gleichzeitig wurde er bei Steuern und Abgaben immer kreativer. Heute liegt die deutsche Quote auf einem historischen Höchststand.