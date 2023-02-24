Der Zeitpunkt für Goldankauf ist noch gut

Für den Goldpreis war ich in den vergangenen Monaten sehr bullish, nachdem unsere Indikatoren und Prognosemodelle eine ganze Flut wichtiger mittel- und langfristiger Kaufsignale gegeben hatten. Vor diesem Hintergrund schrieb ich hier im September/Oktober 2022 ausdrücklich von einer Bärenfalle, als der Goldpreis im Dollar eine scheinbar bedeutende charttechnische Marke unterschritt, und riet Ihnen zum Kauf. Seither sind gut drei Monate vergangen, und der Goldpreis ist von 1.620 US-Dollar pro Unze auf 1.970 US-Dollar gestiegen, ein Plus von 21 Prozent. Damit nähert er sich dem von meinen Modellen vorgegebenen ersten mittelfristigen Kursziel dieser Hausse, und es stellt sich die Frage, wie es von dort aus weitergehen wird.