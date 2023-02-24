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Der Zeitpunkt für Goldankauf ist noch gut

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 123, am 01.02.2023
Von 
24.02.2023
Der Zeitpunkt für Goldankauf ist noch gut
©Bild: Depositphotos / AlphaBaby

Für den Goldpreis war ich in den vergangenen Monaten sehr bullish, nachdem unsere Indikatoren und Prognosemodelle eine ganze Flut wichtiger mittel- und langfristiger Kaufsignale gegeben hatten. Vor diesem Hintergrund schrieb ich hier im September/Oktober 2022 ausdrücklich von einer Bärenfalle, als der Goldpreis im Dollar eine scheinbar bedeutende charttechnische Marke unterschritt, und riet Ihnen zum Kauf. Seither sind gut drei Monate vergangen, und der Goldpreis ist von 1.620 US-Dollar pro Unze auf 1.970 US-Dollar gestiegen, ein Plus von 21 Prozent. Damit nähert er sich dem von meinen Modellen vorgegebenen ersten mittelfristigen Kursziel dieser Hausse, und es stellt sich die Frage, wie es von dort aus weitergehen wird.

Nur ein mittelfristiges Etappenziel im langfristigen Aufwärtstrend

Der deutliche Kursanstieg der vergangenen drei Monate hat weder zu einer übermäßig überhitzten Markttechnik geführt noch zu euphorischen Werten der Sentimentindikatoren. Das ist wichtig, und es passt perfekt zu unseren langfristig orientierten Kaufsignalen, die den Beginn einer starken und lang anhaltenden Goldhausse signalisiert haben und nicht nur eine Aufwärtswelle.

Den gesamten Marktkommentar »Der Zeitpunkt für Goldankauf ist noch gut« von Claus Vogt und weitere spannende Artikel lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Nr. 123 –> LINK

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