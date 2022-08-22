Der Mythos von der platzenden Blase?

Die Erzählung von der platzenden Immobilienblase ist quasi das Gegenstück eines anderen Denkmusters: dem des Betongolds. Diesem zufolge gelten Immobilien als Investition, die vor Krisen, insbesondere vor Inflation, schützen können. Wohnen müsse man schließlich, lautet eine Argumentation. Bei einer selbstgenutzten, abbezahlten Immobilie entfalle beispielsweise das Geld für die sonst monatlich zu zahlende Miete; bei einer vermieteten Immobilie könnte der Anleger zusätzlich von den Mieteinnahmen profitieren. Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass sich die Nachfrage trotz steigender Preise, Ukraine-Krieg und Pandemie noch im ersten Quartal 2022 weiter erhöhte – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um zwölf Prozent.