Der Krieg und das Klima – das Dilemma der Energiepolitik

Der Krieg und das Klima – ein Dilemma, das für die deutsche Energiepolitik beinahe unlösbar erscheint. Anleger hingegen lassen sich von den Turbulenzen der vergangenen sechs Monate, die sich auch an der Börse niedergeschlagen haben, wenig beeindrucken. Am heimischen Aktienmarkt herrscht überwiegend gute Stimmung, man orientiert sich am Optimismus, der angesichts der aktuellen Zinspolitik der Fed auch an der Wall Street Einzug gehalten hat. Am Immobilienmarkt wirkt sich der von der EZB veranlasste Zinsanstieg weniger positiv aus: So verzeichnete »ImmoScout24« im zweiten Quartal sowohl einen Rückgang der Nachfrage als auch der Immobilienpreise in einigen Metropolen. Während viele Anleger nach wie vor auf den »sicheren Hafen« Gold setzen, rücken bei anderen angesichts des Kriegs und der Klimakrise auch Technologiemetalle in den Fokus. Wir haben den Experten Andreas Kroll im Interview zu den Chancen und Risiken dieser Assetklasse befragt.