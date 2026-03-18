Der Iran-Krieg und die richtige Antwort eines Anlegers

Raketen über dem Nahen Osten, Unsicherheit an den Börsen. Für langfristige Anleger könnte dieser Moment wichtiger sein, als sie denken und warum die Geschichte auf ihrer Seite ist. Der Iran-Krieg ist Realität. Luftangriffe auf strategische Ziele, ein eskalierender Konflikt im Nahen Osten – und die Straße von Hormus, durch die rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung fließen, praktisch blockiert. Die Folgen spüren Anleger unmittelbar: Der Ölpreis steigt, die Inflation droht wieder, Zinssenkungshoffnungen schwinden. Und die Märkte reagieren so, wie sie es in solchen Momenten immer tun: mit Panik. Doch genau jetzt ist Besonnenheit gefragt.