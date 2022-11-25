Der Immobilien-Influencer

Richtig, ich bin Europas größter Immobilien-Influencer geworden in den letzten zwei Jahren. Seit sechs Jahren bin ich im Immobilienbereich tätig, habe mit einer klassischen vermieteten Immobilie angefangen und habe das in den ersten eineinhalb Jahren mit drei weiteren Immobilien hochskaliert, sodass ich auf vier Immobilien gekommen bin. Ich musste mit sehr viel Gegenwind von meinem Umfeld und meiner Familie arbeiten, zum Beispiel hat niemand verstanden, warum ich zur Miete lebe und Immobilien kaufe, die ich vermiete. Doch als die ersten Immobilien in meinen Bestand kamen, wollte mein Umfeld wissen, wie ich das angestellt habe. So habe ich dann dem einen oder anderen Bekannten als Tippgeber auch eine Immobilie verkauft und habe so meine ersten Provisionen einstreichen können. Das hat mir gezeigt, dass dieses Geschäft funktioniert und Potenzial hat.