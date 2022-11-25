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Der Immobilien-Influencer

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 120, am 01.11.2022
Von 
25.11.2022
Der Immobilien-Influencer
©Bild: Ferjani Charni
Tomislav Primorac aka »Immo.Tommy« im Interview über seinen Werdegang und Immobilieninvestments in Zeiten von steigenden Zinsen
Die Zeiten, in denen nahezu jeder, auch mit kaum oder gar keinem Eigenkapital, eine Immobilie erwerben konnte, sind vorbei. Die im Rahmen der Inflationsbekämpfung von der Europäischen Zentralbank beschlossenen Zinsanhebungen durchkreuzen die Finanzierungspläne vieler interessierter Immobilienkäufer. Immobilienexperte und -Influencer Tomislav Primorac hat uns erklärt, wie er selbst zum Richtungsweiser in Sachen Immobilieninvestments geworden ist und was sich Käufer und Verkäufer von den Entwicklungen am Markt erwarten können.
Tommy, du bist der bekannteste Immobilien-Influencer auf Instagram und TikTok. Das Thema scheint viele zu bewegen?

Richtig, ich bin Europas größter Immobilien-Influencer geworden in den letzten zwei Jahren. Seit sechs Jahren bin ich im Immobilienbereich tätig, habe mit einer klassischen vermieteten Immobilie angefangen und habe das in den ersten eineinhalb Jahren mit drei weiteren Immobilien hochskaliert, sodass ich auf vier Immobilien gekommen bin. Ich musste mit sehr viel Gegenwind von meinem Umfeld und meiner Familie arbeiten, zum Beispiel hat niemand verstanden, warum ich zur Miete lebe und Immobilien kaufe, die ich vermiete. Doch als die ersten Immobilien in meinen Bestand kamen, wollte mein Umfeld wissen, wie ich das angestellt habe. So habe ich dann dem einen oder anderen Bekannten als Tippgeber auch eine Immobilie verkauft und habe so meine ersten Provisionen einstreichen können. Das hat mir gezeigt, dass dieses Geschäft funktioniert und Potenzial hat.

Die Coverstory »Der Immobilien-Influencer« und weitere spannende Artikel lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Nr. 120 –> LINK

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