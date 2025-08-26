Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf?

Eine ähnliche Akribie erfordert eine ganz besondere Disziplin des Vermögensaufbaus: Value Investing. Wir haben Ihnen ein beeindruckendes Beispiel aus dem gleichnamigen Buch »Value Investing« von Jean-Marie Eveillard herausgesucht. Darin beschreibt der Experte detailreich, wie diese Form des Investments funktioniert und offenbart, dass auch hier nur ein solides Maß an Wissen und ein Faible für wirtschaftliche Zusammenhänge zum Erfolg führen werden. Und auch hier kann eben Akribie helfen. Und das hat nichts mit Erbsenzählerei zu tun – im Idealfall aber mit Geld zählen.