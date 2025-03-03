Der goldene Weg? Diese Vermögensstrategien prägen die Zukunft

Demgegenüber scheinen Aktien-Investments nahezu aus der Zeit gefallen zu sein. Warum diese aber nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben und die Leitsätze von Investoren-Legenden wie Buffett, Munger und Pabrai weiterhin Gehör finden sollten, wird sowohl in einem Beitrag von Prof. Dr. Max Otte als auch in einem Buchauszug von Luc Kroeze deutlich. All diese Strategien haben den langfristigen Erhalt von Vermögen zum Ziel – doch gerade steuerliche Regelungen könnten die Sicherung des Lebenswerks erschweren, weiß Thomas Hennings. Und noch ein Gastbeitrag blickt kritisch auf aktuelle Entwicklungen: Hier zeigt Benjamin Mudlack, welche Gefahren von staatlichen Interventionen ausgehen. Was das im Jahr 2025 für Privatanleger bedeutet, erfahren Sie bei uns.