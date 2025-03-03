Der goldene Weg? Diese Vermögensstrategien prägen die Zukunft

Steigende Inflationsraten, geopolitische Spannungen und neue Zölle: Weltweit stehen die Finanzmärkte derzeit vor großen Herausforderungen. Könnte Gold hier eine Lösung bieten? Immerhin gilt das Edelmetall als sicherer Hafen. Auch die Zentralbanken haben unlängst ihre Goldreserven aufgestockt; ein Signal, das bei so manchem Anleger für Verunsicherung gesorgt hat. In unserem Cover-Interview haben wir mit dem Edelmetallexperten Tino Leukhardt über die Gründe für den Goldkauf gesprochen.
Daniel Stüssi plädiert ebenfalls dafür, Gold eine größere Bedeutung zukommen zu lassen und das Portfolio neu zu gewichten – und auch Claus Vogt hat den Goldkurs analysiert. Welche Faktoren den Preis derzeit treiben, erläutert er in seinem Marktkommentar. In weiteren Beiträgen beschäftigen wir uns ebenfalls mit aktuellen Ereignissen und den daraus resultierenden Vermögensstrategien. Der Bitcoin etwa hat in den letzten Jahren an Relevanz gewonnen; ihm widmen wir gleich zwei Beiträge: Der Buchauszug von Florian Bruce-Boye zeigt, welches Potenzial dem »digitalen Gold« innewohnt und Bestsellerautor Marc Friedrich erklärt, welche Vorteile Bitcoin jetzt bietet.
Demgegenüber scheinen Aktien-Investments nahezu aus der Zeit gefallen zu sein. Warum diese aber nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben und die Leitsätze von Investoren-Legenden wie Buffett, Munger und Pabrai weiterhin Gehör finden sollten, wird sowohl in einem Beitrag von Prof. Dr. Max Otte als auch in einem Buchauszug von Luc Kroeze deutlich. All diese Strategien haben den langfristigen Erhalt von Vermögen zum Ziel – doch gerade steuerliche Regelungen könnten die Sicherung des Lebenswerks erschweren, weiß Thomas Hennings. Und noch ein Gastbeitrag blickt kritisch auf aktuelle Entwicklungen: Hier zeigt Benjamin Mudlack, welche Gefahren von staatlichen Interventionen ausgehen. Was das im Jahr 2025 für Privatanleger bedeutet, erfahren Sie bei uns.