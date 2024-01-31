Der Beginn einer Zeitenwende – mitdrehen oder stehen bleiben?

Was wäre, wenn wir uns in einer Zeitenwende befänden und vieles, was wir zu wissen geglaubt haben und worauf wir uns gestützt haben, nicht mehr gälte? Wenn unsere globale politische und wirtschaftliche Ordnung, wie wir sie kennen, vor einer historischen Umwälzung stünde? Wenn unser Geld in Gefahr wäre? Oder wenn Immobilien nicht mehr die ruhende Kraft im Portfolio wären, auf die wir uns über Generationen hinweg verlassen konnten? Wir könnten ängstlich werden. Aber wir könnten auch darüber nachdenken, was all das bedeutet und vorausschauend unseren Platz in diesem Gefüge suchen, als Mensch, Investor oder Unternehmer. Um es ganz einfach zu sagen: die Krise als Chance betrachten. Das mag banal klingen, aber die Geschichte hat oft gezeigt, dass es keinen Stillstand gibt und dass verharren sinnlos ist.