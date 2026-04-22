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Der aktive Handel an den Finanzmärkten: Chancen und Herausforderungen im Trading

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 163, am 31.03.2026
Von 
22.04.2026
Porträt Andre Witzel bei einer Veranstaltung
©Bilder: Privat

Der aktive Handel an den Finanzmärkten gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Gleichzeitig bestehen bei vielen Einsteigern Unsicherheiten darüber, wie Trading funktioniert und wie es sich vom klassischen Investieren unterscheidet. Im Gespräch erläutert Andre Witzel ein erfahrener Trader die Grundlagen, Risiken und aktuelle Entwicklungen im Börsenhandel.

Herr Witzel, »Trading« ist in aller Munde. Was kann man sich darunter konkret vorstellen – inwiefern unterscheidet es sich etwa vom klassischen Investieren an der Börse?

Der Unterschied zwischen Trading und klassischem Investieren liegt vor allem in der Herangehensweise. Beim Trading handelt man sehr aktiv an der Börse und setzt gezielt auf kurzfristige Kursbewegungen. Ein Trader definiert dabei konkrete Ein- und Ausstiegspunkte und versucht, aus diesen Bewegungen möglichst Gewinne zu erzielen. Je nach Ansatz werden dabei viele einzelne Trades durchgeführt. Investoren hingegen agieren deutlich passiver und verfolgen einen langfristigen Ansatz. Sie investieren in der Regel über längere Zeiträume und reagieren weniger auf kurzfristige Marktschwankungen.

Das gesamte Interview »Der aktive Handel an den Finanzmärkten: Chancen und Herausforderungen im Trading« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 163 -> LINK

Beitragsbilder: privat

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