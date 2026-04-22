Der aktive Handel an den Finanzmärkten: Chancen und Herausforderungen im Trading

Der Unterschied zwischen Trading und klassischem Investieren liegt vor allem in der Herangehensweise. Beim Trading handelt man sehr aktiv an der Börse und setzt gezielt auf kurzfristige Kursbewegungen. Ein Trader definiert dabei konkrete Ein- und Ausstiegspunkte und versucht, aus diesen Bewegungen möglichst Gewinne zu erzielen. Je nach Ansatz werden dabei viele einzelne Trades durchgeführt. Investoren hingegen agieren deutlich passiver und verfolgen einen langfristigen Ansatz. Sie investieren in der Regel über längere Zeiträume und reagieren weniger auf kurzfristige Marktschwankungen.