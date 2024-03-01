Das Spiel mit der Gier … und welche Strategien vor Verlust schützen

Mit der Zukunft beschäftigen sich Marc Friedrich, der über die größte Revolution aller Zeiten schreibt, und Johannes Seuferle mit einem Text über die Zukunft der Immobilien. Aber auch spezielle Sachwerte sind wieder Teil dieses Heftes: So haben wir mit dem Rohstoffexperten Henrik Bode über Investment-Diamanten gesprochen und Michael Schnabl berichtet, wie sich Porsche-Modelle als Wertanlage machen. Außerdem geht es um etwas, bei dem sich Experten noch nicht einig sind, ob es sich um einen Sachwert handelt: NFTs. Lesen Sie, was diese digitalen Kunstwerke einzigartig macht und wie eine Investition in diese neuartige Form aus der Kryptowelt aussehen kann.