Das Spiel mit der Gier … und welche Strategien vor Verlust schützen

Im Vergleich zu den abertausenden Transaktionen in jeder Minute auf der Welt, sind die Betrugsfälle eigentlich stark unterrepräsentiert. Aber dennoch gibt es sie – und viele von ihnen sind spektakuläre Ereignisse. Eine Enron damals oder eine Wirecard heute haben Milliarden fremden Geldes verspielt. Auch das berühmte Beispiel Bernie Madoff ist vielen als größtes Schneeballsystem der Geschichte noch im Kopf. Gewöhnliche Menschen wurden Opfer dieser Betrugssysteme, getrieben von reiner Gier der Akteure. In unserer Coverstory lesen Sie, was diese Fälle geprägt hat und wie sie ans Tageslicht gekommen sind.
Mit der Zukunft beschäftigen sich Marc Friedrich, der über die größte Revolution aller Zeiten schreibt, und Johannes Seuferle mit einem Text über die Zukunft der Immobilien. Aber auch spezielle Sachwerte sind wieder Teil dieses Heftes: So haben wir mit dem Rohstoffexperten Henrik Bode über Investment-Diamanten gesprochen und Michael Schnabl berichtet, wie sich Porsche-Modelle als Wertanlage machen. Außerdem geht es um etwas, bei dem sich Experten noch nicht einig sind, ob es sich um einen Sachwert handelt: NFTs. Lesen Sie, was diese digitalen Kunstwerke einzigartig macht und wie eine Investition in diese neuartige Form aus der Kryptowelt aussehen kann.
Wie es schon seit über einem Jahrzehnt im »Sachwert Magazin« heißt: Die Mischung macht’s! Wer alle Eier in einen Korb legt, geht hohe Risiken ein. Wer sein Vermögen hingegen auf verschiedene Anlageklassen und Produkte streut, baut sich ein eigenes Sicherheitsnetz.