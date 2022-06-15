Das seltenste Edelmetall – und andere unbekannte Welten

Seit vielen Jahren berichtet das Sachwert Magazin über das seltenste aller Edelmetalle. Dennoch ist es den meisten Menschen weiterhin gänzlich unbekannt. Osmium ist äußerst schwer zu gewinnen. Es wird beim Platinabbau gefördert. In 10.000 Tonnen Platinerz sind nur rund 30 Gramm Osmium enthalten. Das macht das Element so unsagbar teuer und wertvoll. Gold sieht dagegen ziemlich blass aus. Auch der Verbrauchscharakter ist ein anderer. Gold wird in vielen Industrien am laufenden Band verarbeitet. Osmium hingegen kommt nur in Spezialbereichen zum Einsatz – in der Medizintechnik zum Beispiel. Die Schmuckindustrie hat Osmium entdeckt für Kunden, die etwas absolut seltenes haben möchten. Wer Osmium am Arm trägt, hat eigentlich das Äquivalent einer Eigentumswohnung dabei. Aber auch als Wertanlage ist das Element in Mode gekommen. Wie sehr genau, haben wir Ingo Wolf vom deutschen Osmium-Institut gefragt.