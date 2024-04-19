Das Kippen des chinesischen Booms und die Folgen für Deutschland

China war lange Zeit der Rettungsanker für deutsche Exportunternehmen und damit auch ein Wachstumsanker für Deutschland. Noch bis vor wenigen Jahren sah man China als die neue Supermacht. Keine Nation in der Geschichte sei so schnell aufgestiegen und habe sich so schnell modernisiert wie China in den letzten vier Jahrzehnten, schrieb der US-amerikanische Politikwissenschaftler David Shambaugh 2016. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meinte noch im Dezember 2022, dass Chinas Aufstieg von einem armen Land bis an die Schwelle zur Supermacht in der Menschheitsgeschichte einzigartig sei. Mit enormen Summen habe China seine Infrastruktur, seine Handelsflotte, sein Militär sowie über die Neue Seidenstraße die Abhängigkeiten seiner Partner ausgebaut.