Immobilien auf der Lieblingsinsel der Deutschen

Mallorca hat die Pandemie besonders hart getroffen. Die Insel, die so sehr vom Tourismus lebt, stand beinahe still. Selbst Hausbesitzer konnten zeitweise nicht auf die Insel, weil ein Einreiseverbot bestand. Vor der Pandemie hatte Mallorca erhöhten Zulauf von Immobilien-Käufern und auch Investoren. Immer attraktiver wurde die Baleareninsel über die Jahre. Wie sieht es jetzt nach der Öffnung aus und wie lief der Immobilienmarkt in der Pandemie? Das haben wir Star-Makler Marcel Remus gefragt. Er kennt wie kaum ein zweiter den Markt auf der Insel, er weiß welche Gegenden besonders beliebt sind und was Mallorca in den letzten Jahren so begehrt werden ließ. Wo es früher Promi-Makler Matthias Kühn war, der die Reichen und Schönen auf der Insel in Sachen Immobilien beriet, ist es heute Marcel Remus, der mit den Hollywoodstars Häuser besichtigt, die begehrtesten VIP-Partys schmeißt und mittlerweile selbst mehrere Immobilien auf der Insel besitzt. Bei ihm sind wir also an der richtigen Adresse, um mehr über die derzeitige Entwicklung der Insel zu erfahren.