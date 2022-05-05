Immobilien auf der Lieblingsinsel der Deutschen

Mallorca hat die Pandemie besonders hart getroffen. Die Insel, die so sehr vom Tourismus lebt, stand beinahe still. Selbst Hausbesitzer konnten zeitweise nicht auf die Insel, weil ein Einreiseverbot bestand. Vor der Pandemie hatte Mallorca erhöhten Zulauf von Immobilien-Käufern und auch Investoren. Immer attraktiver wurde die Baleareninsel über die Jahre. Wie sieht es jetzt nach der Öffnung aus und wie lief der Immobilienmarkt in der Pandemie? Das haben wir Star-Makler Marcel Remus gefragt. Er kennt wie kaum ein zweiter den Markt auf der Insel, er weiß welche Gegenden besonders beliebt sind und was Mallorca in den letzten Jahren so begehrt werden ließ. Wo es früher Promi-Makler Matthias Kühn war, der die Reichen und Schönen auf der Insel in Sachen Immobilien beriet, ist es heute Marcel Remus, der mit den Hollywoodstars Häuser besichtigt, die begehrtesten VIP-Partys schmeißt und mittlerweile selbst mehrere Immobilien auf der Insel besitzt. Bei ihm sind wir also an der richtigen Adresse, um mehr über die derzeitige Entwicklung der Insel zu erfahren.
Immobilien sind gute Anlageinstrumente gegen Inflation. Und die ist jetzt besonders hoch. Mit diesem Thema beschäftigen sich unsere Experten Thomas Hennings und Claus Vogt in ihren Beiträgen. Denn die EZB schaut derzeit eher von der Seitenlinie zu, wie die Inflation in der Eurozone das Vermögen der Anleger vernichtet. Wer sich jetzt richtig positioniert und sich der Inflation mit den richtigen Anlagen entgegenstellt, wird langfristig erfolgreich sein. Der Handlungsbedarf jedoch ist sofort.