Das große Ganze – Der Planet steht vor einer neuen Epoche

Gastautor Marc Friedrich schreibt in unserer Titelstory »Unersättlicher Strombedarf – Jetzt setzen auch Unternehmen auf Kernenergie«: »Die Künstliche Intelligenz steht an der Schwelle, unsere Welt von Grund auf zu verändern.« Ja, das haben wir vielleicht schon geahnt, nur manch einer – aus der Politik – hat eines möglicherweise nicht bedacht: Diese revolutionäre Technologie, die erst an ihrem historischen Anfang steht, benötigt irrwitzige Mengen an Strom. Und der Autor sieht darin ein großes Problem, denn die Energiewende und die Technologiewende passen in ihrer jetzigen Form nicht zueinander. Friedrich meint, dass eine Rückkehr zur Kernenergie der einzige Weg ist, dies zu ändern. Und er zeigt auch auf, wie das gelingen kann, denn auch hier hat die Innovation nicht Halt gemacht. Es geht rasant in die Zukunft! Und wenn wir von Rasanz sprechen, darf Gold nicht fehlen. Welche Möglichkeiten sich für Anleger aus der Entwicklung des Goldpreises ergeben, beleuchtet Claus Vogt in seinem Marktkommentar.