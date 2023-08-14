Das Geld und die Rolle des Staates

Doch in Wahrheit ist die Fiat-Geldpolitik in einem noch umfassenderen Sinn ein Angriff auf demokratische Transparenzgebote: durch die Verzerrung der im Finanzmarkt (wie in allen Märkten) liegenden Information. Schließlich hat immer der Macht über das Geld, der über seinen Preis bestimmt; der Preis des Geldes ist sein Zins; in einer freien Marktwirtschaft sollte sich der Zins am Markt ergeben. Je solider die Finanzen eines Staates sind, desto günstiger kommt dieser an Geld. Der sogenannte Zinsspread, also die Zinsunterschiede, die Staaten zahlen müssen, um Käufer für ihre Anleihen zu finden, ist ein Preissignal, das ausdrückt, für wie solide der Markt die Finanzen der Staaten hält. Als die Staaten indes anfingen, die Geldmenge auszuweiten, wurden sie selbst zu Käufern der Anleihen ihrer Staaten – sie bezahlten sie mit selbst gedrucktem Geld. Mit seinem berühmten »whatever it takes« verkündete die Entschlossenheit der Europäischen Zentralbank, den Euro zu retten, was immer es koste, und die EZB fing an, Staatsanleihen ihrer Mitgliedsländer aufzukaufen. Nun gibt es bei Anleihen die sogenannte Zinswippe: Wenn die Kurse einer Anleihe sinken, steigt ihr Zins, und umgekehrt. Wenn also die Märkte nicht mehr bereit sind, zu einem bestimmten Zins Staatsanleihen zu kaufen, sinkt deren Kurs, bis es wieder Käufer für diese Papiere gibt, und gleichzeitig steigt ihre Verzinsung, denn eine Anleihe, die, sagen wir: einen zehnprozentigen Coupon auf 100 Euro hat, zahlt bis zu ihrer Maturität zehn Euro Zinsen im Jahr. Wird diese Anleihe aber auf dem Sekundärmarkt nur noch für 90 Euro gehandelt, bekommt ihr neuer Halter auf diese 90 Euro immer noch die zehn Prozent Zins des ursprünglichen Anleihewerts von 100 Euro und somit einen höheren Zins. Deswegen war er ja auch bereit, die Anleihe zu kaufen, denn für zehn Prozent Zinsen war ihm das Risiko offensichtlich noch zu hoch gewesen.