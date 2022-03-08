Folgende Ereignisse können den Crash an den Märkten auslösen: der Russland- Ukraine-Konflikt, eine Eskalation der Corona-Omikronwelle in China, die extrem hohe Verschuldung der Marktteilnehmer sowie mehrere von der US-Notenbank Fed bereits angekündigte Leitzinserhöhungen in den USA. Selbst der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller warnt mittlerweile vor einem deutlichen Einbruch an den Aktienmärkten. Kürzlich erklärte er in einem Interview mit dem »Handelsblatt«: »Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass die Märkte diesmal zwischen einem Drittel und 50 Prozent absacken könnten.«