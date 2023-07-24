Blaues Gold

Wasser ist nicht zu ersetzen. Umso wichtiger ist es, den Verbrauch zu senken und Abwasser wieder aufzubereiten. Vor diesem Hintergrund kann es für Anleger interessant sein, in Wasser zu investieren. Denn das bedeutet, dass man Unternehmen unterstützen kann, die Technologien für die Wiederaufbereitung von Abwasser herstellen, wie beispielsweise Pumpen, innovative Sanitärtechnik oder auch Instrumente zur Wasseranalyse. Evoqua Water zum Beispiel ist ein weltweites Unternehmen für Wasseraufbereitung und Desinfektion. Laut der Onlineplattform »finanzen.net« hat die Aktie in den vergangenen fünf Jahren einen Zuwachs von 327,4 Prozent verzeichnet. Auch regionale Versorger, die Trinkwasser liefern oder Abwasser wieder zu Trinkwasser aufbereiten, bieten sich an. Interessant könnten auch Unternehmen sein, die vom Staudamm bis zur Rohrnetzsanierung die nötige Infrastruktur errichten oder auf den neusten Stand bringen. Undichte Rohrnetze sind ein nicht zu unterschätzendes Problem: Rund fünf Prozent des Trinkwassers versickerten hierzulande im Jahr 2020 auf dem Weg vom Wasserwerk zum Haushalt, heißt es etwa in einem Bericht auf dem Onlineportal der »Frankfurter Rundschau«.