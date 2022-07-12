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Bitcoin und Aktienindizes geben Verkaufssignale

1 Min.

Von 
12.07.2022
Bitcoins und Aktienindizes geben Verkaufssignale
©IMAGO / ZUMA Wire

Die aktuelle Entwicklung an den Aktienmärkten ähnelt sehr dem Beginn der schweren Aktienbaisse von 2000 bis 2003. Damals halbierte sich der S&P 500, der DAX fiel um 73 Prozent und der NASDAQ 100 sogar um 83 Prozent. Die großen Parallelen zum damaligen Geschehen haben allerdings nicht erst jetzt begonnen. Sie waren schon auf dem Weg nach oben sehr deutlich, worauf ich in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren immer wieder hingewiesen habe. So stieg die fundamentale Überbewertung im laufenden Zyklus sogar noch höher als im Jahr 2000, und die spekulativen Exzesse stellten in nahezu allen Bereichen ebenfalls neue Rekorde auf.

Wichtige Indizes bestätigen die Aktienbaisse

Darüber hinaus wurde der S&P 500 damals wie heute von relativ wenigen hochkapitalisierten und stark überbewerteten Börsenlieblingen dominiert und nach oben getrieben. Am Höhepunkt des aktuellen Zyklus kamen nur zehn Werte auf eine Gewichtung im S&P 500 von 27 Prozent. Entsprechend groß ist natürlich der Einfluss ihres Kursverlaufs auf den des Index.

Den Artikel »Bitcoin und Aktienindizes geben Verkaufssignale« von Claus Vogt und weitere spannende Beiträge lesen Sie in dem aktuellen Sachwert Magazin 03/22 -> LINK

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