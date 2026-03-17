»Bitcoin ist keine Kryptowährung wie jede andere«: Bitcoin als Wertspeicher und seine Rolle im Portfolio

Der Begriff »Kryptowährungen« fasst sehr unterschiedliche Projekte zusammen. Viele davon verfolgen technologische Experimente, Plattformmodelle oder kurzfristige Marktideen. Bitcoin nimmt in diesem Umfeld eine besondere Rolle ein und wurde von Beginn an als dezentrales Geldsystem konzipiert. Die Architektur des Netzwerks basiert auf klaren Regeln. Die maximale Menge ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Die Validierung erfolgt durch ein global verteiltes Netzwerk unabhängiger Teilnehmer. Niemand kann diese Regeln einseitig verändern. Diese Kombination aus mathematischer Begrenzung, Dezentralität und Transparenz unterscheidet Bitcoin grundlegend von den meisten anderen Projekten im Kryptobereich. Deshalb ist es aus meiner Sicht sinnvoll, Bitcoin nicht als Teil eines Sammelbegriffs zu betrachten, sondern als eigenständige monetäre Infrastruktur.