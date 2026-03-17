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»Bitcoin ist keine Kryptowährung wie jede andere«: Bitcoin als Wertspeicher und seine Rolle im Portfolio

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 162, am 01.03.2026
Von 
17.03.2026
Christian Karl auf der Bühne
©Anja Schnell
Während viele öffentliche Debatten Kryptowährungen noch immer als spekulatives Phänomen betrachten, stellt sich für professionelle Investoren längst nur noch eine Frage: Welche Rolle kann Bitcoin als eigenständige Anlageklasse in einem bestehenden Portfolio spielen? Auch Christian Karl beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit dieser Fragestellung. Warum Bitcoin für ihn kein kurzfristiges Marktphänomen, sondern Teil einer größeren Entwicklung des globalen Geldsystems ist und welcher zentralen Herausforderungen sich Anleger jetzt stellen müssen, hat uns der Experte im Interview erzählt.
Herr Karl, Kryptowährungen stehen seit Jahren im Fokus der Finanzmärkte. Warum konzentrieren Sie sich vor allem auf Bitcoin?

Der Begriff »Kryptowährungen« fasst sehr unterschiedliche Projekte zusammen. Viele davon verfolgen technologische Experimente, Plattformmodelle oder kurzfristige Marktideen. Bitcoin nimmt in diesem Umfeld eine besondere Rolle ein und wurde von Beginn an als dezentrales Geldsystem konzipiert. Die Architektur des Netzwerks basiert auf klaren Regeln. Die maximale Menge ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Die Validierung erfolgt durch ein global verteiltes Netzwerk unabhängiger Teilnehmer. Niemand kann diese Regeln einseitig verändern. Diese Kombination aus mathematischer Begrenzung, Dezentralität und Transparenz unterscheidet Bitcoin grundlegend von den meisten anderen Projekten im Kryptobereich. Deshalb ist es aus meiner Sicht sinnvoll, Bitcoin nicht als Teil eines Sammelbegriffs zu betrachten, sondern als eigenständige monetäre Infrastruktur.

Die gesamte Coverstory »Bitcoin ist keine Kryptowährung wie jede andere« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 162 -> LINK

Beitragsbild: Anja Schnell

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