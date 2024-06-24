Betongold heute und morgen

Egal ob jemand allein oder mit seiner Familie in die vier Wände einzieht oder ob er sich einen Mieter sucht: Er kann beides als Teil der privaten Altersvorsorge einkalkulieren. Denn in einem Fall spart er sich selbst die Mietkosten, im anderen hat er monatliche Einnahmen. Was sicher ist: Das Grundstück beziehungsweise der Anteil daran, den Sie mit einer Immobilie erwerben, wird niemals völlig wertlos werden. Solange wir nicht den Mars oder einen anderen Planeten besiedeln, ist Grund und Boden ein endliches und in sehr vielen Regionen ein rares Gut.