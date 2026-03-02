Berkshire nach Buffett: Fünf Signale, an denen man die Abel-Ära erkennt und was Anleger daraus ableiten können

1. Wie werden alte Fehler behandelt? (Kraft Heinz als Lackmustest) Das aktuellste Signal ist kein neuer Deal, sondern ein mögliches Aufräumen: The Kraft Heinz Company hat am 20. Januar 2026 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein Dokument eingereicht, das eine potenzielle Weiterveräußerung von bis zu 325,4 Millionen Aktien durch Berkshire registriert: Das ist noch kein Verkauf und bedeutet nicht, dass verkauft werden muss.