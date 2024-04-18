Bereiten Sie sich auf eine Achterbahnfahrt an der Börse vor!

Die Luft ist für die Aktienmärkte wieder sehr dünn geworden. Die US-Börse, deren Vorgaben der DAX gewöhnlich folgt, ist extrem überbewertet. In Kombination mit gestiegenen Zinsen, klaren Rezessionswarnungen aller bewährten Frühindikatoren und starken Warnsignalen zahlreicher technischer Indikatoren deutet das auf eine schwere Aktienbaisse hin.
Langfristig, das heißt auf Sicht von zehn bis zwölf Jahren, ist die fundamentale Bewertung der entscheidende Einflussfaktor für die Entwicklung der Aktienkurse. Zurzeit ist die fundamentale Bewertung der US-Börse extrem hoch. tigt hat, beschweren, wenn sich der Kurs des S&P 500 von hier aus halbiert oder sogar drittelt.