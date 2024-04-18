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Bereiten Sie sich auf eine Achterbahnfahrt an der Börse vor!

1 Min.

Von 
18.04.2024
Depositphotos/maxxyustas
©Bild: Depositphotos / maxxyustas
Ein Gastbeitrag von Claus Vogt

Die Luft ist für die Aktienmärkte wieder sehr dünn geworden. Die US-Börse, deren Vorgaben der DAX gewöhnlich folgt, ist extrem überbewertet. In Kombination mit gestiegenen Zinsen, klaren Rezessionswarnungen aller bewährten Frühindikatoren und starken Warnsignalen zahlreicher technischer Indikatoren deutet das auf eine schwere Aktienbaisse hin.

Die Botschaft der fundamentalen Bewertung

Langfristig, das heißt auf Sicht von zehn bis zwölf Jahren, ist die fundamentale Bewertung der entscheidende Einflussfaktor für die Entwicklung der Aktienkurse. Zurzeit ist die fundamentale Bewertung der US-Börse extrem hoch. tigt hat, beschweren, wenn sich der Kurs des S&P 500 von hier aus halbiert oder sogar drittelt.

Den gesamten Beitrag »Bereiten Sie sich auf eine Achterbahnfahrt an der Börse vor!« von Claus Vogt und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin 02/24 -> LINK

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