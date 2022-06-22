Basispunktschrittchen bringen Wirtschaft zum Stolpern

Thomas Mayer ist Autor des Buches »Das Inflationsgespenst – Eine Weltgeschichte von Geld und Wert« und dieses Gespenst gehe derzeit um. »Dieses Gespenst ist auch schon mal in den Siebzigerjahren umgegangen«, sagt der Experte. Damals habe es eine Stagflation gegeben, weil das gesamtwirtschaftliche Angebot reduziert wurde, die Geldpolitik die Nachfrage unterstützt habe und die Löhne gestiegen seien. »Die Wirtschaft fiel in eine Rezession und die Inflationsrate stieg. Das hatte man damals nicht auf dem Radar. Man dachte, die Inflationsrate steigt, wenn die Wirtschaft brummt und umgekehrt.«