Balance schafft Stabilität – klassische und neue Werte

Unerfahrene Anleger neigen in dieser Situation zu Panikkäufen. Experten hingegen raten zu gut überlegten Sachwertanlagen und Value-Investments, deren Wert weitgehend unabhängig von diversen Krisen stabil bleiben sollte. Chris Pampel, Inhaber des Deutschen Edelstein Kontors, hat uns im Interview erklärt, welche Rolle Farbedelsteine in einem ausgewogenen Portfolio vermögender Anleger spielen können. Dr. Hendrik Leber, überzeugter und gleichermaßen kritischer Anhänger Warren Buffetts, setzt in Sachen Value-Investments auf neuere Branchen, unter anderem auf Marktführer aus dem Cloud-Bereich und auf Biotech-Unternehmen. Anders als das »Orakel von Omaha« sieht er auch in Kryptowährungen großes Potenzial aufgrund ihrer Knappheit und Transferierbarkeit.